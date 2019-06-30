По улицам Кембриджа ползает трехметровый питон

30 Июнь 23:04 2019-06-30T23:04:25+03:00

Сетчатый питон длиной почти три метра ползает по британскому Кембриджу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Полицейским удалось найти лишь хозяина змеи, а вот ее саму пока не поймали

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Огромный сетчатый питом длиной около трех метров ползает по улицам британского Кембриджа на востоке Англии. Жители города попросили полицейских поймать змею, но пока что им удалось найти лишь хозяина экзотического питомца. Об этом сообщили в пресс-службе отделения местной полиции.

"Сегодня рано утром офицеры прибыли в район Ловелл-Роуд в Кембридже, получив сообщение о замеченной там трехметровой змее. Полиция установила ее владельца, но не нашла самого сетчатого питона, длина которого, как уже было подтверждено, составляет 9 футов (больше 2,7 метра)", - сообщается на странице правоохранителей в Twitter.

Полицейские обратились к людям с просьбой сообщать им любую информацию об экзотическом беглеце.

К слову, из Московского зоопарка как-то давно тоже убегала змея. Сайт kp.ru писал, что после удачного побега полоз поселился под окнами начальника районного отдела милиции.

ИСТОЧНИК KP.RU