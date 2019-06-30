Умер бывший президент Черногории Момир Булатович

30 Июнь 23:58 2019-07-01T00:13:52+03:00

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В воскресенье, 30 июня, стало известно, что на 63 году жизни скончался бывший президент Черногории и экс-глава правительства Союзной республики Югославия Момир Булатович.

Об этом с прискорбием сообщило национальное телевидение Черногории. Причины смерти политика не называются.

СПРАВКА «КП»

Момир Булатович родился 21 сентября 1956 года в Белграде в семье офицера Югославской народной армии, а школу в хорватском городе Задар, куда переехали его родители, когда Момиру было пять лет.

После школы учился на экономическом факультете Университета Черногории в в Титограде, где остался работать после получения диплома.

В 1989 году Булатовича избрали председателем президиума Союза коммунистов Черногории, а в 1990-м победил на первых многопартийных выборах и стал первым президентом Черногории, когда она была частью Союзной Республики Югославии. Эту должность Момир Булатович занимал восемь лет, а с 1998 по 2000 год был премьер-министром Союзной Республики Югославия.

ИСТОЧНИК KP.RU