В ОПЕК отказались обсуждать атаки на нефтяные танкеры

СЕГОДНЯ 01:13 2019-07-01T01:13:51+03:00

Министр энергетики ОАЭ подчеркнул, что эти нападения беспокоят всех, но ОПЕК – не политическая организация

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Атаки на нефтяные танкеры на заседаниях ОПЕК обсуждаться не будут, заявил журналистам в воскресенье министр энергетики и промышленности Объединенных Арабских эмиратов (ОАЭ) Сухейль аль-Мазруи.

«ОПЕК – не политическая организация. Любые угрозы для нефтяных танкеров в любой точке мира – это угроза для всех нас. И я думаю, что страны ОПЕК и другие страны заинтересованы в безопасной транспортировке нефти по всем маршрутам», - сказал он.

Однако, продолжил Сухейль аль-Мазруи, «мы приехали сюда не как политики, мы приехали сюда обсуждать решение, которое сбалансирует рынок нефти – стоит ли продлять сделку, на сколько».

Он добавил, что именно эта тема и будет обсуждаться на первом заседании ОПЕК в понедельник, передает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, нападению в Оманском заливе 13 июня подверглись два нефтеналивных танкера – Front Altair под флагом Маршалловых островов и зарегистрированный в Панаме Kokuka Courageous. Президент Дональд Трамп и госсекретарь США Майкл Помпео заявили, что за этой атакой стоит Иран. Позже подобное заявление прозвучало и из Лондона: глава британского МИД обвинил в нападении на танкеры Корпус стражей Исламской революции.

В Оманском заливе совершено нападение на два танкера.

ИСТОЧНИК KP.RU