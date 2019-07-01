Топилин: Нужно повышать региональные выплаты семьям с детьми

СЕГОДНЯ 01:37 2019-07-01T01:37:45+03:00

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Министр труда и социальной защиты Максим Топилин в эксклюзивном интервью «Комсомольской правде» рассказал о повышенных пособиях на детей от трех до 18 лет, как и кому они будут начисляться.

«Президент поставил две задачи: рост рождаемости и снижение доли бедных. Семьи с детьми наиболее уязвимы с точки зрения низких доходов. Наша позиция – нужно поддерживать семьи до тех пор, пока ребенку не исполнится 18 лет. Такие пособия есть на региональном уровне. Как правило, это выплаты для многодетных семей, матерей-одиночек, матерей, которые не могут получить алименты, семей с детьми-инвалидами. Они назначаются самостоятельно регионами и выплачиваются из их бюджетов. Но в основном их уровень очень низкий: 200 – 300 рублей в месяц. Эти пособия и надо повышать», - сказал глава Минтруда.

Он добавил, что «нужна не только прямая, но и косвенная поддержка», объяснив, что это значит:

«Например, в этом году по нацпроекту «Демография» построено 122 новых детских сада. До конца года откроем еще 561. Со следующего года начнем обучать женщин, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. Будем создавать условия для выхода мамы на работу», - пояснил Максим Топилин.

ИСТОЧНИК KP.RU