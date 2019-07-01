Медведев: «Единая Россия» не имеет права занимать наблюдательную позицию

СЕГОДНЯ 01:58 2019-07-01T02:12:45+03:00

Премьер-министр подчеркнул, что возглавляемая им партия должна помогать людям «сегодня, а не завтра»

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Глава российского правительства и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев считает, что главная задача партии – это помощь людям, причем не когда-нибудь в будущем, а «здесь и сейчас», незамедлительно.

А для этого, по его мнению, нужно создать новые сервисы двусторонней связи, чтобы россиянам было проще обратиться за помощью ли информацией, внести свои предложения. При этом премьер-министр напомнил, что «сервис» в переводе с латыни означает «служение».

«Это именно то, что наша партия должна делать: служить обществу и своим избирателям», - пишет Медведев в своей статье «Единая Россия» – курс на перемены», опубликованной в ночь на понедельник в газете «Известия».

Премьер подчеркнул, что «принцип «здесь и сейчас» должен стать главным ориентиром для тех, кто работает на местах».

«Единая Россия» обязана помогать сегодня, а не завтра. Быть полезной там, где наше участие необходимо, а не там, где нам привычнее и удобнее», - продолжает глава кабмина.

Кроме того, Дмитрий Медведев отметил, что абсолютным приоритетом для возглавляемой им партии являются национальные проекты, работа над реализацией национальных целей.

«Единая Россия» не имеет права занимать наблюдательную позицию. По всей стране, в каждом регионе партия должна не только добиться поддержки наших планов, но и выстроить систему мониторинга их выполнения», - подчеркнул он.

ИСТОЧНИК KP.RU