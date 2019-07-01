С 1 июля вступил в силу запрет на госзакупки импортных вин
С сегодняшнего дня, 1 июля, в России вступает в силу запрет на закупку вина иностранного производства для нужд государственных и муниципальных учреждений.
Напомним, глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал постановление, запрещающее госучреждениям закупать импортные вина, 23 мая. Такая мера была принята «в целях содействия развитию отечественного виноградарства и виноделия». Под запрет попали виноградные вина, игристые, ликерные и фруктовые (плодовые).
При этом, как ранее писал сайт kp.ru, речь в документе не идет о продажах алкоголя в магазинах, торговых сетях и на предприятиях общепита – только о госзакупках.
Кстати, глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз, комментируя это решение, рассказал «Комсомолке», что доля госзакупок в общем потреблении вина в нашей стране составляет менее 1%.
ИСТОЧНИК KP.RU