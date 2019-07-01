С 1 июля вступил в силу запрет на госзакупки импортных вин

СЕГОДНЯ 06:16 2019-07-01T06:16:15+03:00

Запрет на закупку вина иностранного производства для нужд государственных и муниципальных учреждений вступает в силу 1 июля Фото: REUTERS

Ограничение не касается винодельческой продукции, продаваемой в магазинах и предприятиях общепита

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С сегодняшнего дня, 1 июля, в России вступает в силу запрет на закупку вина иностранного производства для нужд государственных и муниципальных учреждений.

Напомним, глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал постановление, запрещающее госучреждениям закупать импортные вина, 23 мая. Такая мера была принята «в целях содействия развитию отечественного виноградарства и виноделия». Под запрет попали виноградные вина, игристые, ликерные и фруктовые (плодовые).

При этом, как ранее писал сайт kp.ru, речь в документе не идет о продажах алкоголя в магазинах, торговых сетях и на предприятиях общепита – только о госзакупках.

Кстати, глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз, комментируя это решение, рассказал «Комсомолке», что доля госзакупок в общем потреблении вина в нашей стране составляет менее 1%.

ИСТОЧНИК KP.RU