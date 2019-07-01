2019-07-01T06:48:03+03:00
Политика

Лукашенко подарил Путину лисенка Лесика и фигурку двух дзюдоистов

Президент России летал в Минск на церемонию закрытия Европейских игр
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон в гостях у белорусского коллеги Александра Лукашенко. Фото: Сергей Бобылев ТАССПрезиденты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон в гостях у белорусского коллеги Александра Лукашенко. Фото: Сергей Бобылев ТАСС
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко, принимая в своей минской резиденции «Заславль» российского коллегу, сделал Владимиру Путину ему несколько памятных подарков – сувениры II Европейских игр, на церемонии закрытия которых они перед этим побывали.

Лукашенко подарил Путину панно из мореного дуба с медальонами, символизирующими представленных на прошедшем мероприятии 15 видов спорта, эксклюзивный набор шоколада и талисман игр — лисенка Лесика, передает агентство «Белта». Но этим белорусский «батька» не ограничился: зная, что президент России увлекается дзюдо, он преподнес дорогому гостю статуэтку – фигурку двух дзюдоистов.

Напомним, как писал сайт kp.ru, вернувшись в Москву из Иркутска глубоко заполночь, Владимир Путин уже утром вылетел в Минск на церемонию закрытия II Европейских игр, куда его пригласил его белорусский коллега.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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