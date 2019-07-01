Двух сотрудников контрразведки Венесуэлы подозревают в убийстве
В США осудили руководство Венесуэлы за гибель офицера Боливарианских ВС Рафаэля Акосты Аревало. Он был задержан по подозрению в причастности к попытке госпереворота, а потом умер под стражей.
Американские власти призывают к другим демократическим странам с просьбой оказать давление на Венесуэлу, осуждая убийство офицера. По их мнению, это поможет привлечь виновного к ответственности по всей строгости закона.
- Соединенные Штаты осуждают убийство и пытки капитана Рафаэля Акосты Аревало, военно-морского офицера Венесуэлы, умершего в заключении. Выражаем глубокие соболезнования его семье и любимым, - сообщается на официальном сайте Госдепартамента США.
О смерти офицера Боливарианских ВС стало известно в воскресенье, 30 июня. Эту информацию подтвердил его адвокат, уточнив, что причины гибели – пытки. По его словам, было видно, что Рафаэля Акосто Аревало сильно избивали.
ИСТОЧНИК KP.RU