Двух сотрудников контрразведки Венесуэлы подозревают в убийстве

СЕГОДНЯ 08:19 2019-07-01T08:19:29+03:00

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В США осудили руководство Венесуэлы за гибель офицера Боливарианских ВС Рафаэля Акосты Аревало. Он был задержан по подозрению в причастности к попытке госпереворота, а потом умер под стражей.

Американские власти призывают к другим демократическим странам с просьбой оказать давление на Венесуэлу, осуждая убийство офицера. По их мнению, это поможет привлечь виновного к ответственности по всей строгости закона.

- Соединенные Штаты осуждают убийство и пытки капитана Рафаэля Акосты Аревало, военно-морского офицера Венесуэлы, умершего в заключении. Выражаем глубокие соболезнования его семье и любимым, - сообщается на официальном сайте Госдепартамента США.

О смерти офицера Боливарианских ВС стало известно в воскресенье, 30 июня. Эту информацию подтвердил его адвокат, уточнив, что причины гибели – пытки. По его словам, было видно, что Рафаэля Акосто Аревало сильно избивали.

ИСТОЧНИК KP.RU