2019-07-01T08:36:41+03:00
Общество

Умерла народная артистка Украины Евгения Дембская

Она скончалась в возрасте 98 лет
Елена АКИМОВА
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На Украине скончалась Евгения Дембская. ФОТО: www.kino-teatr.ruНа Украине скончалась Евгения Дембская. ФОТО: www.kino-teatr.ru
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На Украине умерла актриса Евгения Дембская. О случившемся сообщили в пресс-службе горсовета Одессы. Евгения Дембская дожила до 98 лет. Много лет она играла в Одесском академическом театре музыкальной комедии имени Михаила Водяного.

Сердце Евгении Михайловны перестало биться 29 июня. Прощание с известной одесситкой состоится 1 июня в 11:00 в театре музыкальной комедии. Место выбрано не случайно, Евгения Михайловна посвятила служению театру 70 лет.

С 1953 года, когда состоялся ее дебют, актриса успела сыграть более 200 ролей. Евгения Дембская также снималась в кино, роль Ларисы в фильме «Белая акация» принесла ей всеобщую узнаваемость.

Актриса родилась и выросла в Киеве. Окончив музыкальное училище в 1939 году она стала солисткой Киевского театра малых форм. С 1946 года Дембская стала одним из основателей Львовского театра музкомедии, а позже с ним переехала в Одессу.

За свою долгую жизнь она получила звание заслуженной артистки Украины, народной артистки Украины, орден княгини Ольги III степени и звание «Почетный гражданин гoрода Одессы».

А в 2017 году Дембская установила сразу два рекорда страны: стала самой возрастной работающей актрисой, а еще человеком, который более 70 лет проработал в одном коллективе, сообщает Пятый канал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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