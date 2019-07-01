2019-07-01T09:37:42+03:00
Общество

Обязательная страховка появится для туристов в Таиланде

Заплатить ее нужно будет в иммиграционных отделениях в аэропортах
Мария ИГНАТЬЕВА
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Обязательная страховка появится для туристов в ТаиландеОбязательная страховка появится для туристов в ТаиландеФото: Алексей МАТВЕЕВ
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Власти Таиланд приняли решение ввести страховую комиссию для туристов, которые едут на отдых в королевство. Путешественникам придется заплатить 20 бат с человека в иммиграционных отделениях в аэропортах страны. В российской валюте сумма взноса составит около 40 рублей.

Местное издание Bangkok Post сообщает, что страховые взносы будет направлены в Таиландский фонд содействия туризму для покрытия платежей в случае претензий со стороны королевства. Например, обязательное страхование путешествий обеспечит до 1 миллиона бат в случае смерти туриста.

По мнению властей, это сделает Таиланд более безопасным и привлекательным для туристов. А такое нововведение решили сделать после череды несчастных с участием туристов случаев в стране. Например, «КП» писала, что на отдыхе туристку из Бельгии съел вараны.

По подсчетам специалистов казна королевства за счет путешественников пополнится примерно на 2,13 триллиона батов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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