Юнус-Бек Евкуров станет 12-м заместителем Шойгу

СЕГОДНЯ 09:01 2019-07-01T09:01:16+03:00

Он будет отвечать за боевую подготовку и безопасность полетов

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Экс-глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров продолжит работу в военном ведомстве. Стало известно, что он станет 12-м заместителем Сергея Шойгу и будет отвечать за боевую подготовку и безопасность полетов.

Источники в Минобороны поясняют, что это один из ключевых постов в вооруженных силах. В подчинение Евкурова передйут Главное управление боевой подготовки и Служба безопасности полетов авиации ВС РФ.

Должность для Евкурова создавали специально, до настоящего времени данной позиции в ведомстве не было, но специалисты называют данное решение своевременным.

В первую очередь заместитель министра обороны по боевой подготовке займется повышением боеспособности межвидовых группировок войск.

Процедура назначения генерал-майор Евкурова, который является действующим военнослужащим, может занять один-два месяца, пишет газета «Известия».

Глава Ингушетии заявил о досрочном сложении полномочий 24 июня. Вскоре появились сообщения, что его ждут на службе в Министерстве обороны. После Юнус-Бек Евкуров закрыл свои страницы в соцсетях "ВКонтакте" и "Фейсбук". Это стало негласным подтверждением, а после в администрации Ингушетии объяснили, что данное решение связано с переходом на службу в Минобороны России. В планах экс-главы региона удалить аккаунт в Instagram, где за его жизнью следило почти 200 тысяч подписчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU