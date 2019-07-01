2019-07-01T09:47:45+03:00
Политика

Дмитрий Медведев рассказал о том, что нужно изменить в «Единой России»

Премьер-министр поставил множество задач перед однопартийцами
Елена АКИМОВА
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Дмитрий Медведев рассказал о переменах, которые должны произойти в "Единой России"Дмитрий Медведев рассказал о переменах, которые должны произойти в "Единой России"Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Дмитрий Медведев рассказал, почему «Единой России» нужно обновление. Прежде всего нужно изменить подход к тем направлениям работы, которым ранее уделялось мало внимания. Это поддержка гражданских инициатив, цифровизация партии, подбор кадров.

Изменения коснутся вопросов работы партии. Планируется, что теперь «единоросы» будут максимально подробно информировать людей о том, как идет работа по нацпроектам в их регионе. В ход пойдут личные встречи, площадки в СМИ, интернет, общественные выступления.

Предстоит наладить систему обратной связи, чтобы жители в регионах знали, что их видят и слышат. Они смогут получать внятный ответ на свои запросы. Кроме того, партийцы начнут работать со всеми, кто готов помочь в реализации нацпроектов, в том числе с некоммерческими организациями.

По мнению Дмитрия Медведева, партийная деятельность должна стать «набором сервисов». Партия должна служить обществу и своим избирателям, быстро и четко реагировать на запросы избирателей, разработать новые сервисы, которые позволят людям мгновенно обращаться за помощью. Основной ориентир работы – «здесь и сейчас». Партия должна защищать интересы и права граждан.

Премьер-министр подчеркнул, что общественные приемные партии должны работать по-другому, оперативнее реагировать на запросы и адекватнее отвечать людям. Не исключено, что со временем будет использован опыт многофункциональных центров.

Особенно Дмитрий Медведев отметил необходимость контроля за партийцами. Чтобы на слуху были те, кто действительно работает, а не те, кто демонстрирует чванство и хамство, пишет газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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