Зеленский заявил о появлении надежды на завершение конфликта в Донбасе
Президент Украины записал видеообращение на своей странице в социальной сети, где выразил «хрупкую надежду» на начало завершения горячей фазы конфликта в Донбассе. Он считает, что это стало возможным благодаря разведению сил в Станице Луганской. Началась операция в среду, а накануне завершилась. Эту информацию подтвердила специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине.
- Это первый шаг к устойчивому прекращению огня по всей линии разграничения, который произошел благодаря разблокированию минского процесса. Помните, я не хочу и не буду никогда вам врать, что-то обещать. Я не хочу обещать, что завтра будет мир, что завтра мы прекратим войну, но мне кажется, что хрупкая надежда на начало завершения горячей фазы войны – эта надежда появилась, - сказал Владимир Зеленский в своем видеообращении.
Он уточнил, что победы ровно как и измены нет, но это уже шаг и их первый успех.
- Мне кажется, это первый шаг к стабильному прекращению огня по всей линии разграничения, который произошел благодаря разблокировке Минского процесс, - резюмировал Зеленский.
Напомним, что отвод войск начинался неоднократно. Однако украинская сторона срывала его по меньшей мере 80 раз.
Зеленский заявил о «хрупкой надежде» на завершение конфликта в Донбассе.
ИСТОЧНИК KP.RU