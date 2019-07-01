2019-07-01T10:06:47+03:00
Политика

Зеленский заявил о появлении надежды на завершение конфликта в Донбасе

Украинский президент выложил видеобращение на свой странице в соцсети [видео]
Мария ИГНАТЬЕВА
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Зеленский заявил о появлении надежды на завершение горячей фазы конфликта в ДонбасеЗеленский заявил о появлении надежды на завершение горячей фазы конфликта в ДонбасеФото: REUTERS
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Президент Украины записал видеообращение на своей странице в социальной сети, где выразил «хрупкую надежду» на начало завершения горячей фазы конфликта в Донбассе. Он считает, что это стало возможным благодаря разведению сил в Станице Луганской. Началась операция в среду, а накануне завершилась. Эту информацию подтвердила специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине.

- Это первый шаг к устойчивому прекращению огня по всей линии разграничения, который произошел благодаря разблокированию минского процесса. Помните, я не хочу и не буду никогда вам врать, что-то обещать. Я не хочу обещать, что завтра будет мир, что завтра мы прекратим войну, но мне кажется, что хрупкая надежда на начало завершения горячей фазы войны – эта надежда появилась, - сказал Владимир Зеленский в своем видеообращении.

Он уточнил, что победы ровно как и измены нет, но это уже шаг и их первый успех.

- Мне кажется, это первый шаг к стабильному прекращению огня по всей линии разграничения, который произошел благодаря разблокировке Минского процесс, - резюмировал Зеленский.

Напомним, что отвод войск начинался неоднократно. Однако украинская сторона срывала его по меньшей мере 80 раз.

Зеленский заявил о «хрупкой надежде» на завершение конфликта в Донбассе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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