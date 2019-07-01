2019-07-01T10:49:04+03:00
Политика

СМИ сообщили, что в руководстве Росгвардии произойдут перемены

Ведомство покинут два ключевых замглавы
Мария ИГНАТЬЕВА
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СМИ:в руководстве Росгвардии грядут переменыСМИ:в руководстве Росгвардии грядут переменыФото: Александр ГЛУЗ
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В понедельник, 1 июля утром стало известно, что Росвгвардию покинут два ключевых заместителя директора. Речь идет о генерал-полковнике Сергее Меликове и генерал-лейтенанте Сергее Милейко.

Источник ТАСС сообщает, что первый уже подал рапорт об отставке, а второй лишь планирует покинуть свой пост. При этом, на должность статс-секретаря ведомства назначили Олега Плохого.

Напомним, что ранее он возглавлял президентское антикоррупционное управление. После этого выпускник Высшей школы КГБ по назначению Путина был заместителем министра юстиции.

Сергей Мелейко заступил на службу в Росгвардии в 2016 году, когда вместе с ним назначили в ведомство еще 10 генералов. Сергей Меликов вступил в должность главнокомандующего войсками национальной гвардии России в июле 2016 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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