Диего Годин стал игроком "Интера"

СЕГОДНЯ 10:54 2019-07-01T10:54:03+03:00

Сегодня клуб официально представил своего новичка

Изменить размер текста: A A

Уругваец Диего Годин после завершения чемпионата Испании, ставший свободным агентом, сегодня был официально представлен как игрок миланского «Интера».

Окончательные условия соглашения с игроком не разглашаются, но ранее сообщалось, что Годин будет получать в «Интере» по 6 миллионов евро в год.

В составе «Атлетико» Диего Годин стал чемпионом Испании, дважды победителем Лиги Европы и трижды поднимал Суперкубок УЕФА.

Новый главный тренер «Интера» Антонио Конте возлагает на бывшего капитана «матрасников» большие надежды в грядущем сезоне, с ним в составе «нерадзурри» хотят всерьез составить конкуренцию «Ювентусу» в Серии А.

ИСТОЧНИК KP.RU