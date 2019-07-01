2019-07-01T10:54:03+03:00
Спорт

Диего Годин стал игроком "Интера"

Сегодня клуб официально представил своего новичка
Дарья КРЫЛОВА
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Диего Годин стал игроком "Интера".Диего Годин стал игроком "Интера".Фото: REUTERS
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Уругваец Диего Годин после завершения чемпионата Испании, ставший свободным агентом, сегодня был официально представлен как игрок миланского «Интера».

Окончательные условия соглашения с игроком не разглашаются, но ранее сообщалось, что Годин будет получать в «Интере» по 6 миллионов евро в год.

В составе «Атлетико» Диего Годин стал чемпионом Испании, дважды победителем Лиги Европы и трижды поднимал Суперкубок УЕФА.

Новый главный тренер «Интера» Антонио Конте возлагает на бывшего капитана «матрасников» большие надежды в грядущем сезоне, с ним в составе «нерадзурри» хотят всерьез составить конкуренцию «Ювентусу» в Серии А.

ИСТОЧНИК KP.RU

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