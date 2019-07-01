2019-07-01T11:25:47+03:00
Происшествия

На Кипре упал и взорвался неопознанный объект

Местные эксперты полагают, что на остров рухнула ракета [видео]
Мария ИГНАТЬЕВА
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На Кипр упал и взрывался неопознанный объектНа Кипр упал и взрывался неопознанный объект
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На Кипре примерно в 20 километрах северо-востоку от Никосии в ночь на 1 июля около 1:00 упал неопознанный объект, который затем взорвался. Звук разнесся на многие мили вокруг. Местные жители сообщили кипрским СМИ, что увидели свет в небе, после чего раздались три громких взрыва. Сообщается, что пострадавших нет.

- Первоначальные результаты указывают на то, что объект, вызвавший взрыв, был либо самолетом с взрывчаткой, либо прямым взрывчатым веществом (ракетой). Надписи и знаки на обломках в ближайшее время позволят нам точно понять, что произошло, - сказал Кудрет Озерсай, министр иностранных дел и глава Народной партии.

Глава Северного Кипра Мустафа Акинджи, как сообщает издание Cyprus Mail, связывает случившееся с военными операциями на Ближнем Востоке. Расследованием занимаются военные. Эксперты изучают обломки с места крушения.

Неопознанный объект рухнул и взорвался на Кипре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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