2019-07-01T14:21:00+03:00
Общество

Сервисы поиска попутчиков обяжут подчиняться правилам Минтранса

Крупнейшим из таких сервисов в РФ считается французский BlaBlaCar
Сергей КОЛЕСНИКОВ
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Крупнейший сервис, оказывающий услуги карпулинга, - BlaBlaCar, которым, по внутренним данным, пользуются около 20 млн человек.Крупнейший сервис, оказывающий услуги карпулинга, - BlaBlaCar, которым, по внутренним данным, пользуются около 20 млн человек.Фото: ru.wikipedia.org
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Министерство транспорта РФ представило законопроект о регулировании совместных поездок на автомобиле, организованных через сервисы совместных поездок.

Среди обязательных требований к водителю - наличие прав категории B и стаж не менее двух лет. Расчет между водителем и попутчиком будет разрешено проводить только в безналичной форме, через онлайн-сервис организации поездок. В сутки будет возможно совершать не более двух поездок. Максимальное количество попутчиков на одну поезду ограничится пятью.

Также планируется добавить и предельный размер оплаты - он будет рассчитан, исходя из актуальных цен на топливо и проезда по платным дорогам.

За нарушения агрегаторам и перевозчикам грозит блокировка.

«Закон должен определить прозрачные и удобные правила для добросовестных пользователей и предотвратить применение этой модели недобросовестными водителями, а особенно замаскированными под видом водителей автобусными перевозчиками»,— приводит "Коммерсантъ" комментарий президента ассоциации ЕТС «Автобусные линии страны» Бориса Лорана.

Но вместе с тем, по мнению Лорана, законопроект «не должен убивать модель карпулинга, иначе это лишит ряд населенных пунктов вообще какого-либо сообщения».

ИСТОЧНИК KP.RU

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