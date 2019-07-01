2019-07-01T11:56:57+03:00
Происшествия

В посольстве подтвердили, что россияне не пострадали во взрыве в Кабуле

Взрыв прогремел в полицейском участке округа №16
Елена АКИМОВА
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Россиян среди пострадавших во взрыве в Кабуле нетРоссиян среди пострадавших во взрыве в Кабуле нетФото: REUTERS
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Более 70 человек пострадали во время взрыва в полицейском участке в Кабуле. Россиян среди жертв нет, об этом сообщили в российском посольстве.

«Российских граждан среди пострадавших нет, насколько нам известно», - прокомментировал телеканалу «360» пресс-атташе посольства РФ в Афганистане Никита Ищенко.

В дипведомстве отметили, что находятся на связи с экстренными службами и если вдруг появится информация о российских гражданах, то о ней будет сообщено дополнительно.

Сайт kp.ru сообщал, что взрыв прогремел 1 июля. Взрывной волной были разрушены и повреждены многочисленные строения, находящиеся вокруг полицейского участка. Местные СМИ сообщили, что травмированы 68 человек, среди них журналисты, футболисты, «другие гражданские лица» и сотрудники правоохранительных органов. Более 30 человек погибли.

В министерстве здравоохранения Афганистана контролируют ситуацию с оказанием помощи людям. Все пострадавшие были госпитализированы.

Ответственность за происходящее на себя взяла группировка «Талибан»* (запрещенная террористическая организация*). А ряд местных СМИ пишут, что террористы, устроившие взрыв, скрылись в соседнем здании, откуда ведут перестрелку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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