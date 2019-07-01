Рада просит приостановить участие украинской делегации в ПАСЕ

СЕГОДНЯ 12:39 2019-07-01T12:39:55+03:00

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Очередное заявление сделали украинские власти. На этот раз они обратились в ПАСЕ с просьбой приостановить участие постоянной делегации Верховной рады в Совете Европы. Парламентарии одобрили это решение на прошедшем 1 июля заседании.

По мнению политиков, ограничения должны действовать до тех пор, пока Россия не выполнит их условия.

- Мы рекомендуем не восстанавливать работу до выполнения наиболее главных моментов, которые были в резолюциях и приняты ПАСЕ за последние пять лет, - цитирует Владимира Арьева, главу украинской делегации в ПАСЕ ТАСС. - Главное - освобождение всех украинских моряков, политзаключенных в России, Крыму и пленных в Донбассе, а также обеспечение прав крымских татар.

Депутат считает, что это ключевые моменты, решив которые, можно двигаться дальше в вопросах Крыма. Разрешить их может помочь ПАСЕ, так как это в компетенции ассамблеи. Он уверен, что Совет Европы при желании имеет возможность надавить на Россию, но этого желания нет.

Напомним, что резолюция о возвращении полномочий России в ПАСЕ была одобрена 26 июня. Участники сессии отклонили санкционные поправки к документу. После этого Украина и ряд других стран покинули сессию.

ИСТОЧНИК KP.RU