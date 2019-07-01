Володин призвал сообща бороться с терроризмом

СЕГОДНЯ 12:23 2019-07-01T12:23:37+03:00

Председатель ГД подчеркнул, что парламентарии всего мира должны объединятся для помощи пострадавшим государствам

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В Москве открылся форум "Развитие парламентаризма". В понедельник, 1 июля, на нем выступил председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Он заявил, что терроризм является основной угрозой миру и безопасности.

"Кровавые теракты в различных точках планеты не прекращаются.[...]Бороться с ним [терроризмом] можно только сообща. Без двойных стандартов и скрытых повесток, лишая террористов идеологической почвы и финансовой подпитки", - заявил Володин. Его слова приводит "Дума ТВ".

Вячеслав Володин также подчеркнул, что ни одна страна не застрахована от терроризма. По его мнению, депутаты всего мира "должны использовать свои ресурсы для помощи в политическом и социально-экономическом восстановлении государств", которые в той или иной степени пострадали от его проявлений. В первую очередь речь идет о Сирии.

Заметим, это уже второй подобный форум, организованный Россией. В этом году его участниками стали 800 человек из 132 государств.

ИСТОЧНИК KP.RU