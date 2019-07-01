Русский язык может стать региональным в ДНР и ЛНР

СЕГОДНЯ 12:42 2019-07-01T12:43:44+03:00

Соратник Зеленского считает, что это возможно при условии, что области войдут обратно в состав Украины

Изменить размер текста: A A

Глава администрации президента Украины Андрей Богдан выразил мнение, что русский язык мог бы стать региональным в Донбассе. Но, по его словам, для этого должно быть выполнено одно условие.

"Лично мое мнение: я бы разрешил Донецку и Луганску государственный – украинский, региональный – русский и при условии, что после этого они – территория Украины", - заявил соратник Зеленского d интервью "РБК-Украина".

При этом чиновник выступает против того, чтобы русский язык был вторым государственным в стране. Но и навязывать украинский всем Богдан считает неправильным.

Напомним, в середине мая прошлый президент Украины Петр Порошенко подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Документ, который вот-вот вступит в силу, обязывает все органы власти, заведения социальной сферы и больницы вести документы исключительно на "мове".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/705286" frameborder="0"></iframe> Украинский язык стал «исключительным» на Украине.

ИСТОЧНИК KP.RU