2019-07-01T12:43:44+03:00
Политика

Русский язык может стать региональным в ДНР и ЛНР

Соратник Зеленского считает, что это возможно при условии, что области войдут обратно в состав Украины
Григорий ЛЕОРДА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Зеленский и Андрей Богдан.Зеленский и Андрей Богдан.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Глава администрации президента Украины Андрей Богдан выразил мнение, что русский язык мог бы стать региональным в Донбассе. Но, по его словам, для этого должно быть выполнено одно условие.

"Лично мое мнение: я бы разрешил Донецку и Луганску государственный – украинский, региональный – русский и при условии, что после этого они – территория Украины", - заявил соратник Зеленского d интервью "РБК-Украина".

При этом чиновник выступает против того, чтобы русский язык был вторым государственным в стране. Но и навязывать украинский всем Богдан считает неправильным.

Напомним, в середине мая прошлый президент Украины Петр Порошенко подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Документ, который вот-вот вступит в силу, обязывает все органы власти, заведения социальной сферы и больницы вести документы исключительно на "мове".

Украинский язык стал «исключительным» на Украине.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Встреча ради встречи никому не нужна - Песков о контакте Путина и Зеленского
Косачев назвал основные направления работы России в ПАСЕ
Ученые назвали заболевание повышающее риск развития рака
Песков уличил Катамадзе в незнании политики
Глава МИД Украины уходит в «политический отпуск»
В Польше появится центр подготовки для американских солдат
Россияне назвали лучшие страны для удаленной работы
Главный редактор WikiLeaks рассказал о страданиях Ассанжа
Новые правила продажи молочных продуктов поддержали в союзе потребителей
Полиция разыскивает бригаду скорой помощи, избившую до полусмерти жителя Красноярска
В Госдуме объяснили почему в США начинают бояться российских золотых запасов
Рада просит приостановить участие украинской делегации в ПАСЕ
Россия предоставит Сербии кредит в 172,5 миллиона евро
Володин призвал сообща бороться с терроризмом
В посольстве подтвердили, что россияне не пострадали во взрыве в Кабуле
Мэр Таллина выступил за сохранение образования на русском языке
На Кипре упал и взорвался неопознанный объект
Взрыв в Кабуле: «Талибан» взял на себя ответственность, погибли больше 30 человек
В России появятся биометрические банкоматы
Диего Годин стал игроком "Интера"
СМИ сообщили, что в руководстве Росгвардии произойдут перемены
Зеленский заявил о появлении надежды на завершение конфликта в Донбасе
Дмитрий Медведев рассказал о том, что нужно изменить в «Единой России»
В полицейском участке Кабула прогремел взрыв
Обязательная страховка появится для туристов в Таиланде
"Обычная рекламная кампания". Владимир Соловьев прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России
Юнус-Бек Евкуров станет 12-м заместителем Шойгу
СМИ: в Индии 30 человек погибли при падении автобуса в ущелье