Русский язык может стать региональным в ДНР и ЛНР
Глава администрации президента Украины Андрей Богдан выразил мнение, что русский язык мог бы стать региональным в Донбассе. Но, по его словам, для этого должно быть выполнено одно условие.
"Лично мое мнение: я бы разрешил Донецку и Луганску государственный – украинский, региональный – русский и при условии, что после этого они – территория Украины", - заявил соратник Зеленского d интервью "РБК-Украина".
При этом чиновник выступает против того, чтобы русский язык был вторым государственным в стране. Но и навязывать украинский всем Богдан считает неправильным.
Напомним, в середине мая прошлый президент Украины Петр Порошенко подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Документ, который вот-вот вступит в силу, обязывает все органы власти, заведения социальной сферы и больницы вести документы исключительно на "мове".
Украинский язык стал «исключительным» на Украине.
ИСТОЧНИК KP.RU