В Госдуме объяснили почему в США начинают бояться российских золотых запасов

СЕГОДНЯ 12:42 2019-07-01T12:42:48+03:00

В Госдуме согласились с американским экспертом, который указал на российские богатства Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В Госдуме прокомментировали мысль американского экономического эксперта Байрона Кинга, которую он высказал в своей колонке в издании Daily Reckoning. Специалист отметил, что российские ядерные боеголовки не самое страшное оружие. Куда опаснее запасы драгоценного металла, а также национальная валюта РФ — рубль. Эксперт уверен, что в войне российское правительство не заинтересовано, а вот доставить США экономические проблемы сможет.

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов соглашается, что рубль недооценен в мире, но не согласен с тоном статьи эксперта.

- Все пронизано упоминаниями угроз и оружия. При чем тут оружие, ведь речь идет о богатствах нашей страны, природных ресурсах, которых действительно много. У нас большой потенциал и это, повторюсь, не оружие, а богатства, которые будут использоваться на благо граждан, - комментирует ФАН Морозов.

Он уверен, что ни одна из сторон не собирается воевать. Россия заинтересована «в спокойном и мирном развитии, а также в отсутствии попыток внешних сил дестабилизировать ситуацию»

ИСТОЧНИК KP.RU