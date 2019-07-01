2019-07-01T12:42:48+03:00
Политика

В Госдуме объяснили почему в США начинают бояться российских золотых запасов

Американский эксперт назвал «оружие», которое опаснее ядерных боеголовок
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
В Госдуме согласились с американским экспертом, который указал на российские богатстваВ Госдуме согласились с американским экспертом, который указал на российские богатстваФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В Госдуме прокомментировали мысль американского экономического эксперта Байрона Кинга, которую он высказал в своей колонке в издании Daily Reckoning. Специалист отметил, что российские ядерные боеголовки не самое страшное оружие. Куда опаснее запасы драгоценного металла, а также национальная валюта РФ — рубль. Эксперт уверен, что в войне российское правительство не заинтересовано, а вот доставить США экономические проблемы сможет.

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов соглашается, что рубль недооценен в мире, но не согласен с тоном статьи эксперта.

- Все пронизано упоминаниями угроз и оружия. При чем тут оружие, ведь речь идет о богатствах нашей страны, природных ресурсах, которых действительно много. У нас большой потенциал и это, повторюсь, не оружие, а богатства, которые будут использоваться на благо граждан, - комментирует ФАН Морозов.

Он уверен, что ни одна из сторон не собирается воевать. Россия заинтересована «в спокойном и мирном развитии, а также в отсутствии попыток внешних сил дестабилизировать ситуацию»

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Встреча ради встречи никому не нужна - Песков о контакте Путина и Зеленского
Косачев назвал основные направления работы России в ПАСЕ
Ученые назвали заболевание повышающее риск развития рака
Песков уличил Катамадзе в незнании политики
Глава МИД Украины уходит в «политический отпуск»
В Польше появится центр подготовки для американских солдат
Россияне назвали лучшие страны для удаленной работы
Главный редактор WikiLeaks рассказал о страданиях Ассанжа
Новые правила продажи молочных продуктов поддержали в союзе потребителей
Полиция разыскивает бригаду скорой помощи, избившую до полусмерти жителя Красноярска
Русский язык может стать региональным в ДНР и ЛНР
Рада просит приостановить участие украинской делегации в ПАСЕ
Россия предоставит Сербии кредит в 172,5 миллиона евро
Володин призвал сообща бороться с терроризмом
В посольстве подтвердили, что россияне не пострадали во взрыве в Кабуле
Мэр Таллина выступил за сохранение образования на русском языке
На Кипре упал и взорвался неопознанный объект
Взрыв в Кабуле: «Талибан» взял на себя ответственность, погибли больше 30 человек
В России появятся биометрические банкоматы
Диего Годин стал игроком "Интера"
СМИ сообщили, что в руководстве Росгвардии произойдут перемены
Зеленский заявил о появлении надежды на завершение конфликта в Донбасе
Дмитрий Медведев рассказал о том, что нужно изменить в «Единой России»
В полицейском участке Кабула прогремел взрыв
Обязательная страховка появится для туристов в Таиланде
"Обычная рекламная кампания". Владимир Соловьев прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России
Юнус-Бек Евкуров станет 12-м заместителем Шойгу
СМИ: в Индии 30 человек погибли при падении автобуса в ущелье