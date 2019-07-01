Главный редактор WikiLeaks рассказал о страданиях Ассанжа

СЕГОДНЯ 12:59 2019-07-01T12:59:15+03:00

По его словам, состояние основателя проекта немного улучшилось, но он все еще страдает

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Главный редактор портала WikiLeaks Кристинн Храфнссон заявил о том, что психологическое состояние Джулиана Ассанжа пошло на поправку в связи с его переводом в больничное отделение лондонской тюрьмы Белмарш.

"Безусловно, он в лучшем состоянии, чем был несколько недель назад.[...]Но он все еще страдает", — сказал Храфнссон РИА "Новости".

Его коллега уверен, что Ассанжа арестовали для того, чтобы не дать ему подготовить защиту от экстрадиции в США. При этом обвиняемый в Швеции в сексуальных домогательствах и изнасиловании не владеет информацией по делу. По мнению главреда, шансов на освобождение у Ассанжа почти нет.

"Мы, конечно, продолжим борьбу.[...]Прецедент, который оно создает, касается не только Джулиана и WikiLeaks, а самого серьезного нападения на свободу прессы за последние десятилетия", - заключил редактор портала WikiLeaks.

Напомним, с 2012 года Ассанж скрывался в посольстве Эквадора. В апреле он был задержан по ордерам Швеции и США. Суд в Лондоне приговорил его к 11 месяцам тюрьмы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/702524" frameborder="0"></iframe> Видео того, как Ассанжа выводят из посольства.

ИСТОЧНИК KP.RU