Россияне назвали лучшие страны для удаленной работы

СЕГОДНЯ 13:00 2019-07-01T13:00:49+03:00

Россияне рассказали, в какой стране хотели бы жить при возможности удаленной работы Фото: Евгения ГУСЕВА

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Италия и Испания являются самыми удобными странами, по мнению россиян, для жизни и работы на удаленной основе. За переезд в Италию проголосовали порядка 20% опрошенных, а Испания больше нравится 17% респондентов. Такие данные приводит компания Aviasales.

Примечательно, что европейские страны привлекают россиян мягким климатом, близостью к морю и качественными продуктами.

На третьем месте по популярности у россиян оказался Таиланд с показателем 10% голосов. Это место привлекает россиян своей дешевизной. Кроме того, респонденты отметили как плюс жаркий климат, доброжелательность местных жителей и разнообразие экзотических фруктов, передает сайт телеканала «Звезда».

Интересно, что 5% опрошенных предпочли бы жить и работать удаленно в России. Такой выбор пользователи объяснили тем, что здесь жить дешевле, чем в тех же европейских странах, а в больших российских городах уровень жизни не хуже.

Эксперты провели опрос среди тысячи пользователей в социальных сетях, передает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU