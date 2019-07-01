В Польше появится центр подготовки для американских солдат

СЕГОДНЯ 13:14 2019-07-01T13:14:29+03:00

Изменить размер текста: A A

На севере Польши на полигоне в Дравско-Поморске построят центр для подготовки американских солдат. Подписание соглашения с США запланировало на третий квартал текущего года. Об этом в эфире польского радио сообщил Мариуш Блащак, министр национальной обороны республики.

- Полигон будет предназначен в основном для американских войск, и солдаты армии США смогут оттачивать свои умения на месте, без необходимости выезда в Германию, - сказал Блащак.

Напомним, что между странами уже давно ведутся переговоры о размещении на территории республики американской военной базы. Накануне стороны достигли прогресса. Польша уже давно настаивает на увеличении американского контингента на территории страны. Так, например, было предложено разместить в республике постоянную базу "Форт Трамп", названную так в честь президента США.

ИСТОЧНИК KP.RU