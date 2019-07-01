2019-07-01T13:14:29+03:00
Общество

В Польше появится центр подготовки для американских солдат

Соглашение с США планируют подписать этим летом
Мария ИГНАТЬЕВА
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В Польше появится центр подготовки для американских солдатВ Польше появится центр подготовки для американских солдатФото: REUTERS
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На севере Польши на полигоне в Дравско-Поморске построят центр для подготовки американских солдат. Подписание соглашения с США запланировало на третий квартал текущего года. Об этом в эфире польского радио сообщил Мариуш Блащак, министр национальной обороны республики.

- Полигон будет предназначен в основном для американских войск, и солдаты армии США смогут оттачивать свои умения на месте, без необходимости выезда в Германию, - сказал Блащак.

Напомним, что между странами уже давно ведутся переговоры о размещении на территории республики американской военной базы. Накануне стороны достигли прогресса. Польша уже давно настаивает на увеличении американского контингента на территории страны. Так, например, было предложено разместить в республике постоянную базу "Форт Трамп", названную так в честь президента США.

ИСТОЧНИК KP.RU

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