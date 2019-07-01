2019-07-01T13:38:31+03:00
Наука

Ученые назвали заболевание повышающее риск развития рака

Специалисты проанализировали факторы риска у людей с рассеянным склерозом
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Ученые узнали какой заболевание повышает риск развития ракаУченые узнали какой заболевание повышает риск развития ракаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Люди с рассеянным склерозом имеют больший риск развития онкологических заболеваний, чем все остальные. К такому выводу пришла группа норвежских ученых. Специалисты подвели итоги исследования, которое длилось на протяжении 65 лет.

В рамках своего проекта ученые наблюдали за состоянием людей с рассеянным склерозом. В результате выяснилось, что риск развития онкологии органов дыхания в этих пациентов увеличивается у них на 66%. Помимо этого на 52% выше риска возникновения рака центральной нервной системы, на 51% — мочевыводящих путей.

Как отметила доктор Нина Гриттен, в исследовании подчеркивается особая необходимость осведомленности и риске развития рака у пациентов со склерозом. Это может помочь сократить время диагностики заболевания и подобрать более эффективную терапию, передает сайт телеканала «Звезда».

Помимо этого ученые отмечают, что рассеянный склероз является одной из наиболее распространенных причин инвалидности у людей молодого возраста и уменьшения продолжительности жизни в среднем на семь лет, передает ФАН.

ИСТОЧНИК KP.RU

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