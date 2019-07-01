Россияне стали больше доверять банкам, но брать кредиты не спешат
Эксперты ВЦИОМ провели исследование, чтобы узнать, как россияне относятся к крупным покупкам, кредитам и банковским вкладам.
Большинство респондентов сходятся во мнении, что настало благоприятное время для совершения крупных покупок и оформления кредитов. Это показывает статистика: индекс потребительского и кредитного доверия демонстрирует рост с начала текущего года.
Показатель 2019 года обгоняет данные 2015-2016 годов, а вот до отметки 2014 года существенно недотягивает.
Каждый четвертый опрошенный (25%) готов к крупным покупкам, а вот 58 процентов респондентов предпочитают повременить с тратами.
Тем не менее, показатель потребительского доверия в июне составил 37 пунктов.
А вот против кредитов выступают 74% опрошенных, они не планируют в ближайшее время оформлять крупные кредиты. Но при этом индекс кредитного доверия возрос до 26 пунктов.
Кстати, 46% россиян предпочитают хранить свободные средства на банковских счетах, а не дома в копилке, пишет Ридус.
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ИСТОЧНИК KP.RU