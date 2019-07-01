2019-07-01T14:13:37+03:00
Общество

В России к долгостроям отнесли 188 тысяч квартир

ДОМ.РФ составил реестр проблемных объектов
Григорий ЛЕОРДА
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В России посчитали недостроенные метры.В России посчитали недостроенные метры.Фото: Мария ЛЕНЦ
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На сайте ДОМ.Рф опубликован Единый реестр проблемных объектов. В него внесли данные о долгостроях страны. Из этих сведений следует, что общая площадь российских долгостроев достигла 11,8 миллионов квадратных метров. Эта жилплощадь умещается более чем 188 тысяч квартир в 2070 домах. Проблема существует 77 регионах страны.

"Каждый день информация будет актуализироваться. Появятся все долгострои, где сдача в эксплуатацию просрочена на полгода. Два года назад, когда была начата реформа, одним из главных предметов для споров было количество проблемных домов. Никто не знал сколько их. Сейчас она будет закрыта", - прокомментировал ТАСС председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

Затянули со сдачей дома и попали в реестр 802 компании застройщиков. Больше половины из них сейчас переживают процедуру банкротства.

Заметим, с сегодняшнего дня в России изменяются правила долевого строительства. Теперь компании обязаны строить дома на собственные деньги или кредиты. Получить средства от покупателя можно будет только после передачи квартир. До этого времени сумма за метры будут хранится на специальных эскроу-счетах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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