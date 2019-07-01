2019-07-01T14:35:32+03:00
Звезды

Оперная певица из Грузии извинилась за концерты в России

Анита Рачвелишвили публичного попросила прощение перед своим народом
Мария ИГНАТЬЕВА
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Оперная певица из Грузии извинилась за концерты в РоссииОперная певица из Грузии извинилась за концерты в РоссииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Новый "челендж" появился у грузинских артистов и музыкантов. Они поочередно то заявляют, что больше никогда не приедут в Россию, то говорят, что первыми приедут в Москву с концертом в честь перемирия. Сначала свою позицию высказал Вахтанг Кикабидзе, вслед за ним пост в соцсети сделала Нино Катамадзе. Правда, чуть позже она его удалила. Но раскритиковать артистку успели. Сейчас же заявление сделала Анита Рачвелишвили.

Оперная певица пошла по другому пути: они на публичном мероприятии попросила прощение у своих соотечественников за то, что давала концерты в России. После этого, как сообщают местные СМИ, женщина исполнила гимн Грузии в центре Тбилиси.

Напомним, что в столице страны до сих пор проходят акции протеста. Они начались из-за того, что во время Межпарламентской ассамблеи православия, которая проходила в Тбилиси 20 июня, представитель российской делегации сел не в то кресло. Делегатам пришлось срочно вернуться на родину. На них начались нападки.

Владимир Путин запретил российским авиаперевозчикам летать в Грузию. Позже это коснулось и «обиженной» стороны, совершать полеты в Россию теперь нельзя и им.

ИСТОЧНИК KP.RU

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