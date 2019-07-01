Хафтар предупредил о начале авиаударов по военным объектам в Триполи

СЕГОДНЯ 14:42 2019-07-01T14:43:18+03:00

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Ливийская национальная армия (ЛНА) Халифы Хафтара предупредила о скором начале авиаударов. Об этом СМИ сообщил глава оперативного штаба ВВС ЛНА генерал-майор Мухаммад аль-Манфур. Точная дата начала операции им названа не была.

Военные намерены поразить цели в ливийской столице Триполи. ЛНА призывает мирных жителей на приближаться к военным объектам. По словам аль-Манфура, решение о подобном методе ведения войны принято после исчерпания "традиционных".

Сайт kp.ru отвечал на три главных вопроса о конфликте. Вот они: 1. Кто вообще такой Халифа Хафтар? 2. Может ли Хафтар взять Триполи и возглавить Ливию? 3. Поможет ли Хафтару Россия? Ответы на них даны здесь.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/708983" frameborder="0"></iframe> Международный аэропорт Триполи под контролем Ливийской национальной армии.

ИСТОЧНИК KP.RU