2019-07-01T14:43:18+03:00
В мире

Хафтар предупредил о начале авиаударов по военным объектам в Триполи

Военные призывают мирных жителей не приближаться к ним
Григорий ЛЕОРДА
Поделиться:
ЛНА готова бомбить объекты в столице.ЛНА готова бомбить объекты в столице.Фото: Александр КОЦ
Изменить размер текста:

Ливийская национальная армия (ЛНА) Халифы Хафтара предупредила о скором начале авиаударов. Об этом СМИ сообщил глава оперативного штаба ВВС ЛНА генерал-майор Мухаммад аль-Манфур. Точная дата начала операции им названа не была.

Военные намерены поразить цели в ливийской столице Триполи. ЛНА призывает мирных жителей на приближаться к военным объектам. По словам аль-Манфура, решение о подобном методе ведения войны принято после исчерпания "традиционных".

Сайт kp.ru отвечал на три главных вопроса о конфликте. Вот они: 1. Кто вообще такой Халифа Хафтар? 2. Может ли Хафтар взять Триполи и возглавить Ливию? 3. Поможет ли Хафтару Россия? Ответы на них даны здесь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Битва за Триполи: армия маршала Халифы Хафтара штурмует ливийскую столицу

Военкор «Комсомолки» Александр Коц передает с окраин Триполи, через которые сейчас проходит линия фронта [эксклюзив kp.ru, фото, видео]

Международный аэропорт Триполи под контролем Ливийской национальной армии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Появилось видео взрыва неопознанного объекта на Кипре
Одну из сестер Хачатурян признали психически невменяемой
Зеленский потребовал наказать главу МИда за несогласованные ответы России
«Тюрьма меня ничему не научила»: Кокорин о своем наказании
Оперная певица из Грузии извинилась за концерты в России
Сервисы поиска попутчиков обяжут подчиняться правилам Минтранса
В России к долгостроям отнесли 188 тысяч квартир
Россияне стали больше доверять банкам, но брать кредиты не спешат
В Госдуме обсудят запрет частных камер фиксации нарушений ПДД
Встреча ради встречи никому не нужна - Песков о контакте Путина и Зеленского
Косачев назвал основные направления работы России в ПАСЕ
Ученые назвали заболевание повышающее риск развития рака
Песков уличил Катамадзе в незнании политики
Глава МИД Украины уходит в «политический отпуск»
В Польше появится центр подготовки для американских солдат
Россияне назвали лучшие страны для удаленной работы
Главный редактор WikiLeaks рассказал о страданиях Ассанжа
Новые правила продажи молочных продуктов поддержали в союзе потребителей