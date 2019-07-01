Одну из сестер Хачатурян признали психически невменяемой
Интерес к делу сестер Хачатурян не утихает с прошлого лета. Девушек обвинили в убийстве отца, который много лет издевался над ними. Формально следствие закончено. Теперь их ждет суд. Однако младшую из них – Марию, будут судить отдельно от Ангелины и Крестины. Ее признали психически-невменяемой. А старшим грозит до 15 лет колонии.
- В отношении младшей выделять будут материал и направлять его в суд. Поскольку по ней отдельное судопроизводство, как по невменяемой. Но это лишь право - направить в суд отдельно, могут направить в суд и вместе. Это будет решать не только следствие, но и прокуратура, - цитирует телеканал «360» Ярослава Пакулина, защитника одной из сестер.
Несмотря на то, что следствие закончено, его могут возобновить для проведения каких-либо мероприятий, которые следствие сочтет нужными.
Напомним, что троих сестер обвиняют по статье 105 ч. 2 УК «Убийство группой лиц по предварительному сговору». По версии следствия, девушки убили отца, нанеся ему больше 35 ударов ножом. А после сами вызвали полицию. Знакомые семьи говорили, что отец был тираном и извращенцем.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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