Появилось видео взрыва неопознанного объекта на Кипре
На северную часть Кипра в 20 километрах к северо-востоку от Никосии упал неопознанный объект. После столкновения с землей произошел взрыв, а затем и возгорание. Местные жители сообщали, что с начали ярки увидели свет, а потом услышали три громких хлопка. Они разнесли на несколько миль по округе.
В сети появилось видео с места падения предполагаемой ракеты на Кипре. На кадрах видно, что вдали что-то сильно горит, а в нескольких сотнях метров от пламени стоят зеваки. Причем площадь огня впечатляет.
Сообщается, что пострадавших нет. Сейчас эксперты выясняют что же на самом деле упало с неба. Они уже взяли часть обломков для экспертизы.
Неопознанный объект рухнул и взорвался на Кипре.
ИСТОЧНИК KP.RU