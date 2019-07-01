Появилось видео взрыва неопознанного объекта на Кипре

СЕГОДНЯ 15:28 2019-07-01T15:28:27+03:00

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На северную часть Кипра в 20 километрах к северо-востоку от Никосии упал неопознанный объект. После столкновения с землей произошел взрыв, а затем и возгорание. Местные жители сообщали, что с начали ярки увидели свет, а потом услышали три громких хлопка. Они разнесли на несколько миль по округе.

В сети появилось видео с места падения предполагаемой ракеты на Кипре. На кадрах видно, что вдали что-то сильно горит, а в нескольких сотнях метров от пламени стоят зеваки. Причем площадь огня впечатляет.

Сообщается, что пострадавших нет. Сейчас эксперты выясняют что же на самом деле упало с неба. Они уже взяли часть обломков для экспертизы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/717680" frameborder="0"></iframe> Неопознанный объект рухнул и взорвался на Кипре.

ИСТОЧНИК KP.RU