2019-07-01T15:54:58+03:00
Общество

ФАС не признал стенды IQOS рекламой табака

В ведомстве считают, что система нагревания табака не попадает под запрет, потому что устройство может использоваться для других целей
Сергей КОЛЕСНИКОВ
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«Это обыкновенный аэрозольный нагреватель, который потенциально может быть использован для других целей, например медицинских»«Это обыкновенный аэрозольный нагреватель, который потенциально может быть использован для других целей, например медицинских»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Федеральная антимонопольная служба отказалась признать стенды IQOS, установленные в магазинах, рекламой табачных изделий. Ранее Международной конфедерации обществ потребителей была направлена соответствующая жалоба.

Речь идет о слогане "Система нагревания табака без дыма, без пепла, без горения" на котором, казалось бы, прямым текстом популяризируется запретное к открытой рекламе курение табака. Но не все так просто, объясняет заместитель руководителя ФАС Андрей Кашеваров - в конкретной рекламе IQOS само устройство нагревания табака рассматривается как отдельный товар, применимый ко всему, что сочтет нужным потребитель. Поскольку на рекламных стендах нет изображений картриджей с никотином, она и не нарушает требований закона "О рекламе".

«Это обыкновенный аэрозольный нагреватель, который потенциально может быть использован для других целей, например медицинских»,— передает РБК комментарий Кашеварова.

Но несмотря на формулировки закона "О рекламе", не позволяющие убрать стенды IQOS и его аналогов, заместитель руководителя ФАС согласился с тем, что у потребителей могут появится ассоциации с курением табачных изделий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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