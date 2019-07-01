2019-07-01T15:57:09+03:00
Политика

Вячеслав Володин предложил создать единый реестр террористических организаций

Председатель ГД уверен, что это помешает террористам уходить от ответственности
Григорий ЛЕОРДА
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Вячеслав Володин и Мустафа Шентоп.Вячеслав Володин и Мустафа Шентоп.
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На полях Международного форума "Развитие парламентаризма" прошла встреча спикера Госдумы Вячеслава Володина с Председателем Великого Национального Собрания Турции Мустафой Шентопом. Во время обсуждения российских парламентарий предложил создать единый реестр террористических организаций.

По мнению Вячеслава Володина, эту идею необходимо обсудить на Конференции спикеров парламентов Афганистана, Китая, Ирана, Пакистана, России и Турции по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия.

"Необходимо давать одинаковую трактовку, определение террористическим организациям, которые из за несовершенства законодательства стран мира находят себе лазейку и уходят от ответственности", - приводит слова Володина пресс-служба Госдумы.

Володин также высказался за расширение формата Конференции. В том числе привлечение к диалогу Сирии и Индии. Этот вопрос должны обсудить уровне профильных комитетов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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