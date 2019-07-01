2019-07-01T16:43:32+03:00
Общество

Юрий Лоза высказался об отказе Катамадзе выступать в России

По словам артиста, некоторые организаторы концертов намеренно устраивают выступления "вопреки"
Сергей КОЛЕСНИКОВ
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Юрий Лоза признался, что не стал бы посещать концерты музыкантов, оскорбляющих Россию и её граждан.Юрий Лоза признался, что не стал бы посещать концерты музыкантов, оскорбляющих Россию и её граждан.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Музыкант Юрий Лоза прокомментировал заявление грузинской певицы Нино Катамадзе. В искренности, по мнению Лозы, грузинскую артистку уличить точно не получится.

Российский музыкант заявил, что не подумал бы посещать концерт артиста, позволяющего себе оскорблять свою же аудиторию.

"Я бы не пошел на концерт человека, который во всеуслышание заявил, что я - гад, сволочь или что-то ему должен, потому что не смог бы поверить в искренность его эмоций во время выступления. А кому-то все равно", - сказал Лоза.

Также он ответил, стоит ли организаторам вообще приглашать на сцену музыкантов из конфликтующих с Россией стран.

«Я не могу решать за тех, кто приглашает артистов. Мотивы поступков у всех людей разные. Некоторые вообще любят поступать вопреки. Есть даже такие, которые любят, когда их унижают, хотя мне это непонятно». - поделился наблюдением российский певец в интервью РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 22 июня Нино Катамадзе выступила в Москве на фестивале «Усадьба Jazz», после чего ее буквально затравили в соцсетях русофобы. После певица объявила, что это было ее последним выступлением в России.

Нино Катамадзе отказалась выступать в России.Грузинская джазовая певица и композитор Нино Катамадзе заявила, что ее выступление 22 июня стало последним в России

ИСТОЧНИК KP.RU

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