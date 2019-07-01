Россия предложила Америке обменять летчика Ярошенко
Замглавы российского МИДа Сергей Рябков предложил США сделку по российскому летчику Константину Ярошенко. Чиновник предложил американским властям выменять его на любого гражданина США, который отбывает наказание в РФ.
"Освободите Ярошенко, обменяйте его на американца или американцев, которые у нас отбывают наказание. Верните дипломатическую собственность, которую вы изъяли в нарушение Венской конвенции, предполагающей дипломатический иммунитет этих объектов", - приводит слова Рябкова на дискуссионном клубе "Валдай" "Интерфакс".
Напомним, Константин Ярошенко был похищен американскими службами 28 мая 2010 года в Либерии и тайно переправлен в США. Там его приговорили к двадцати годам лишения свободы по обвинению в транспортировке наркотиков. Россиянин отбывает наказание в тюрьме Форт-Дикс, штат Нью-Джерси, которая отличается суровыми условиями содержания.
ИСТОЧНИК KP.RU