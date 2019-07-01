2019-07-01T16:56:30+03:00
Политика

Россия предложила Америке обменять летчика Ярошенко

Наша страна готова выдать США любого их гражданина, отбывающего наказание у нас
Григорий ЛЕОРДА
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Константин Ярошенко.Константин Ярошенко.
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Замглавы российского МИДа Сергей Рябков предложил США сделку по российскому летчику Константину Ярошенко. Чиновник предложил американским властям выменять его на любого гражданина США, который отбывает наказание в РФ.

"Освободите Ярошенко, обменяйте его на американца или американцев, которые у нас отбывают наказание. Верните дипломатическую собственность, которую вы изъяли в нарушение Венской конвенции, предполагающей дипломатический иммунитет этих объектов", - приводит слова Рябкова на дискуссионном клубе "Валдай" "Интерфакс".

Напомним, Константин Ярошенко был похищен американскими службами 28 мая 2010 года в Либерии и тайно переправлен в США. Там его приговорили к двадцати годам лишения свободы по обвинению в транспортировке наркотиков. Россиянин отбывает наказание в тюрьме Форт-Дикс, штат Нью-Джерси, которая отличается суровыми условиями содержания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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