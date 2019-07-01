«Политическая ситуация свела всех с ума»: Виктор Дробыш прокомментировал заявление Катамадзе

СЕГОДНЯ 17:25 2019-07-01T17:25:41+03:00

Они порой забывают, что они поют песни для людей, а не для отдельно взятых политиков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Известный музыкальный продюсер, композитор Виктор Дробыш оценил громкое заявление грузинской артистки Нино Катамадзе об отказе выступать в России. Заслуженный артист напомнил певице, для кого оно создает свои песни.

«Политическая ситуация свела всех с ума. Последние, кто должен реагировать на политику в отношении концертов, — это артисты. Они порой забывают, что они поют песни для людей, а не для отдельно взятых политиков... В первую очередь певец должен думать о том, что именно простые люди сделали его знаменитым», — заявил Дробыш.

Если тонкая душа музыканта все же хочет вклинится в "сводящую с ума" политическую ситуацию, то и выражать свое мнение, по мнению композитора, нужно соответственно музыканту - в творчестве. Сцена - не поле боя, а пространство для миротворчества.

«Если у кого-то есть желание выразить свою политическую точку зрения, как в своё время это делали Стинг, Стюарт, можно написать песню, написать о том, что на душе наболело, люди услышат и поддержат», – сказал заслуженный артист России в интервью RT.

Ранее, высказываясь о сложившейся вокруг Катамадзе ситуации, Юрий Лоза заявил, что не подумал бы посещать концерт артиста, позволяющего себе оскорблять свою же аудиторию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/717586" frameborder="0"></iframe> Нино Катамадзе отказалась выступать в России.Грузинская джазовая певица и композитор Нино Катамадзе заявила, что ее выступление 22 июня стало последним в России

ИСТОЧНИК KP.RU