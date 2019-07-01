2019-07-01T17:29:42+03:00
Общество

Медведев призвал за пять лет вдвое сохранить число людей с доходами ниже прожиточного минимума

В 2018 году их число уменьшилось на 400 тысяч человек
Григорий ЛЕОРДА
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Дмитрий Медведев. ФОТО Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАССДмитрий Медведев. ФОТО Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС
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Число людей, чей доход не превышает прожиточного минимума, должно сократиться вдвое к 2024 году. Об этом сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Мы постепенно эту задачу решаем, в прошлом году дважды повышали минимальный размер оплаты труда, проиндексировали зарплаты бюджетников, которые не были предусмотрены прежними майскими указами, пенсии, социальные выплаты", - сказал политик на совещании о достижении национальных целей развития. Его слова приводит ТАСС.

По мнению Медведева, эти действия позволили вывести из бедности 400 тысяч человек 2018 году. Но на этом правительство не остановилось. в 2019 МРОТ приравняли к прожиточному минимуму. Позже были проиндексированы пенсии, увеличено пособие по безработице.

"Такие общие меры должны быть дополнены более адресной системой поддержки, которая ориентирована на нужды конкретного человека, чтобы государство могло предложить подходящий именно конкретному человеку рецепт выхода из такого положения", - пояснил премьер.

Медведев заявил, что в 2020 года Росстат будет рассчитывать уровень благосостояния с помощью специальной информационной системы. Она учтет потребности каждого человека исходя из его доходов и расходов, здоровья, состава семьи и уровня образования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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