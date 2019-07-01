Собянин: 44 тысячи москвичей получают медицинские анализы в электронном виде

СЕГОДНЯ 17:56 2019-07-01T18:00:10+03:00

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Новая услуга московских клиник - получение результатов анализов онлайн - пользуется все большей популярностью у пациентов. С 1 июня этого года на нее подписались 44 тысячи жителей столицы. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте.

«С 1 июня в тестовом режиме заработала новая услуга - рассылка результатов анализов на электронную почту. Пока не всех, но в будущем их перечень будет расширяться, - написал мэр. - Чтобы воспользоваться этой услугой, выберите «Запрос на получение результатов лабораторных и иных видов исследований по электронной почте» в подразделе «Здоровье» раздела «Услуги» на портале mos.ru. Если речь идет о ребенке младше 15 лет, то подписку должны оформить его родители. Новая услуга оказалась востребованной. Всего за несколько недель на получение анализов подписались 44 тыс. москвичей. Отправлено более 35 тыс. результатов».

Сергей Собянин подчеркнул, что новая форма рассылки результатов анализов появилась в рамках внедрения современных стандартов комфорта. В медицинских учреждениях столицы сейчас ведется работа еще по трем направлениям: во-первых, карты детских профилактических прививок переводятся в электронный формат (это необходимо для создания индивидуальных планов вакцинации), во-вторых, в стационарах внедряется Единая медицинская информационно-аналитическая система ( ЕМИАС),и, наконец, планируется, что пациенты поучат доступ к электронным медицинским картам.

«Тогда все сведения о собственном здоровье, включая результаты проведенных исследований и рекомендации врачей, будут всегда у вас под рукой, - написал Сергей Собянин. - Более того, пациенты смогут сами подгружать в электронную карту через личный кабинет на портале mos.ru некоторые сведения, например, результаты измерения артериального давления или данные с носимых устройств. Информация будет доступна врачам в электронной медицинской карте».

Чтобы воспользоваться новой услугой получения результатов анализ онлайн, необходимо пройти регистрацию на портале mos.ru. После того, как пациент сдал анализы, результаты приходят из лаборатории ему по электронной почте в среднем за 24 часа. Проект реализуется департаментом здравоохранения и департаментом информационных технологий и комитетом государственных услуг Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU