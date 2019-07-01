До конца 2020 года из аварийных домов переселят 64 000 человек

СЕГОДНЯ 18:21 2019-07-01T18:21:10+03:00

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Все субъекты РФ заключили соглашение с Министерством строительства о предоставлении финансовой помощи для реализации федерального национального проекта "Жилье и городская среда". Средства позволят расселить более одного миллиона метров аварийного жилья.

"Для реализации мероприятий 2019-2020 годов они [регионы] получат 35,4 миллиардов рублей. Федеральная поддержка будет направлена на переселение 63 967 человек из 26 794 аварийных жилых помещений на территории 594 муниципальных образований", - сообщается на сайте ведомства.

В настоящий момент все субъекты составили графики заключения контрактов, их исполнение находится на контроле Минстроя. До конца текущего года в новое жилье должны переехать свыше восьми тысяч человек.

"При этом у нас есть регионы, которые взяли на себя обязательство реализовать в целом программу 2019 – 2024 годов досрочно. Мы поддерживаем такие примеры и оказываем им необходимую помощь", - отметил глава Минстроя России Владимир Якушев.

ИСТОЧНИК KP.RU