«Семейная ипотека» помогла снизить ставки

СЕГОДНЯ 18:39 2019-07-01T18:39:52+03:00

Во втором полугодии ставки по ипотеке вновь будут ниже 10%

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Популярность программы «Семейная ипотека» поспособствовала общему снижению ставок по кредитам на квартиры в новостройках. Об этом говорят данные Центробанка и Дом.РФ.

По данным Банка России, ставка по ипотеке на квартиры в новостройках в мае в среднем составила 10,03% (-0,2 процентных пункта к апрелю). Это совпало со значительным ростом объемов новых кредитов по государственной программе «Семейная ипотека» - в 2,2 раза в сравнении с апрелем.

Такой всплеск отнюдь не случаен. В апреле в программу были внесены изменения. Льготная ставка в 6% распространена на весь период кредитования (для Дальневосточного федерального округа и вовсе — 5%).

В целом, по данным ЦБ, средневзвешенная ставка по выданным в мае ипотечным кредитам составила 10,54%. Без учета рефинансирования (переоформления старых кредитов на новых условиях), по оценкам ДОМ.РФ м FRG, за первые пять месяцев 2019 года было выдано около 478 тыс. новых кредитов на сумму более 992 млрд руб., что больше на 8% по сравнению с этим же периодом в 2018 году. Заметна тенденция к снижению доли рефинансирования в 2019 году: в период с января по май она снизилась до 5,2%, в прошлом году в те же месяцы она достигала 14,1%.

По данным Минфина Росcии, в мае 2019 г. в рамках "семейной ипотеки" выдано 2,8 тыс. кредитов на 7,3 млрд руб., что в 2,2 раза по сумме и в 2,3 раза по количеству больше уровня апреля 2019 г. (1,2 тыс. кредитов на 3,4 млрд руб.)

В конце июня средневзвешенная ставка предложения по ипотечным кредитам достигла 10,29-10,32%, что ниже уровня конца апреля на 0,2-0,4%.

Напомним, что 17 июня Банк России снизил ключевую ставку до 7,5%, а также сообщил о том, что дальнейшее снижение ставки в будущем вполне реально.

На фоне таких благоприятных условий для снижения кредитных ставок, как прохождения пика инфляции, ДОМ.РФ прогнозирует снижение во втором полугодии ставки выдачи по ипотеке до отметки менее 10%.

ИСТОЧНИК KP.RU