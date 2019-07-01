Кикабизде поддержал решение Катамадзе об отказе ступать на российские сцены

СЕГОДНЯ 19:00 2019-07-01T19:01:58+03:00

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Актер, певец и режиссер Вахтанг Кикабидзе поддержал свою коллегу по цеху - грузинскую певице Нино Катамадзе. Она после событий на родине отказалась впредь ступать на российскую сцену. Исключение сделала только раз для фестиваля "Усадьба Jazz", где пела под аккомпанемент "девятилетней незрячей девочки".

Последнее выступление в России, по словам Катамадзе, было "самым тяжелым". В своем посте в социальной сети артистка поддержала требование демонстрантов об отставке главы МВД Грузии Георгия Гахарии и заявила, что ее музыка "принадлежит только людям, независимо от национальности, расы, религии и сексуальной ориентации". Она призналась, что искренне жалеет, что ее не было рядом с людьми, когда в них летели пули.

Этот пост разлетелся по интернету. Политики и журналисты принялись обсуждать поступок. И пока сенатор Алексей Пушков называл ее решение "невеликой потерей", а телеведущий Владимир Соловьев смеялся Катамадзе удалила пост. Толи испугалась шквала критики, толи поняла, что действительно не разбирается в политике. Зато получила поддержку от своего звездного коллеги.

"Я выражаю полную поддержку ее решению", - заявил Кикабидзе РИА Новости.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/717586" frameborder="0"></iframe> Нино Катамадзе отказалась выступать в России.Грузинская джазовая певица и композитор Нино Катамадзе заявила, что ее выступление 22 июня стало последним в России

ИСТОЧНИК KP.RU