Исторический центр Венеции станет платным с 2020 года

СЕГОДНЯ 20:38 2019-07-01T20:39:52+03:00

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В Венеции с 1 января 2020 года будет взиматься плата за въезд в исторический центр. Такое решение принял местный исполнительный орган.

Заметим, введение такого налога всерьез обсуждалось еще в 2019 году. Тогда деньги решили собирать на борьбу с мусором. Однако теперь это станет решением проблемы перенасыщения центра туристами.

На обсуждениях называли сумму в три евро. Однако местные власти не смогли договориться о том, как же взимать деньги. Звучали предложения о включении этой суммы в стоимость билетов на поезда и самолеты, круизов, такси. Уплачивать его, по идее, должны все приезжие кроме жителей области Венето, пишет РИА "Новости".

Ввести "въездной налог" должны были первого сентября. Однако мэр Венеции Луиджи Бруньяро заявил, что "не стоит торопиться".

ИСТОЧНИК KP.RU