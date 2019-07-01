Жаров рассказал, зачем России система устойчивости Рунета

СЕГОДНЯ 21:15 2019-07-01T21:15:06+03:00

По словам главы Роскомнадзора, она не предназначена для слежки

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Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что система устойчивости РУнета не предназначена для слежки. Ее цель - защита в случае атаки.

"Мы эту систему готовим вместе с операторами связи, и у нас нет цели слежения, у нас есть цель в данном случае помощи и защиты в случае атаки", - заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров в эфире телеканала "Россия 24".

Сайт kp.ru писал о том, зачем депутаты принимали этот закон. Автор инициативы Людмила Бокова пояснила, что документ "не имеет никакого отношения к китайскому пути развития интернета", то есть его изоляции. С помощью «суверенизации» интернета Россия, как предлагаются, сможет защититься от кибератак с Запада. Таким образов власти хотят защитить переписку граждан и банковскую систему от вмешательств других государств.

ИСТОЧНИК KP.RU