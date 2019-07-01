2019-07-01T22:05:03+03:00
В мире

Страны ОПЕК спустя пять часов обсуждения согласовали проект хартии бессрочного сотрудничества с "не ОПЕК"

Документ вызвал дискуссии среди министров
Григорий ЛЕОРДА
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Страны договорились о сокращении добычи нефти, но долго спорили из-за проекта хартии.Страны договорились о сокращении добычи нефти, но долго спорили из-за проекта хартии.Фото: REUTERS
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Организация стран – экспортёров нефти спустя пять часов переговоров все же согласовала проект хартии бессрочного сотрудничества с "не ОПЕК". Документ вызвал много споров среди присутствующих. По данным СМИ, критику на проект обрушил министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане.

Документ "только что одобрен" сообщил ТАСС источник. Напомним, заседание стран ОПЕК проходило в Вене. Ранее делегаты согласовали продление договоренностей о сокращении добычи нефти на девять месяцев. Это был основной вопрос встречи.

Заметим, хартию о сотрудничестве рассматривали еще в декабре 2018 года, но тогда же документ был отправлен на доработку. В документе речь идет о сотрудничестве в рамках добровольного альянса. При этом подчеркивается, что организация не намерена регулировать цены на нефть. Ее цель - поддержание баланса на рынке нефти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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