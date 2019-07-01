Взрыв прогремел на детской площадке под Днепром

1 Июль 23:15 2019-07-01T23:15:08+03:00

Ранения получили шестеро детей в возрасте от четырех до 16 лет

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В селе Пашена Балка Днепропетровской области Украины в понедельник прогремел взрыв прямо на детской площадке. Об этом сообщила пресс-служба областного управления Национальной полиции.

ЧП произошло вечером, около 20:00. Сообщается, что взорвался неизвестный предмет. В результате пострадали шестеро детей в возрасте от четырех до 16 лет. Все они госпитализированы. Один ребенок сейчас находится в тяжелом состоянии, говорится в facebook ведомства.

На месте работает следственно-оперативная группа, которая установила, что дети играли взорвавшимся предметом. Площадку обследовали саперы.Возбуждено уголовное дело по статьям незаконное обращение оружия и недобросовестное хранение огнестрельного оружия или боеприпасов.

Напомним, сайт kp.ru писал, что 2 января 2019 года в жилом доме в украинском Тернополе прогремел взрыв. В однокомнатной квартире на втором этаже взорвалась граната. Прибывшие на место полицейские обнаружили тело мужчины. У него на пальце висело кольцо с чекой от снаряда. Рядом лежало еще двое раненых. Их доставили в больницу

ИСТОЧНИК KP.RU