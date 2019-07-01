МЧС предупредил о грозе с дождем и градом в Москве в ближайшие часы

1 Июль 23:55 2019-07-01T23:55:53+03:00

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В Москве в ближайшие два часа ожидается гроза с дождем и местами с градом. Об этом сообщило Главное управление МЧС по столице.

"На территории города Москвы ожидается гроза с дождём, местами град, усиление ветра порывами 13-18 метров в секунду", - говорится в экстренном предупреждении на сайте ведомства.

Штормовое предупреждение будет актуально до 10:00 вторника. В главке москвичам и гостям столицы рекомендуют снизить скорость движения на автомобилях при неблагоприятных погодных условиях и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.

При сильном ветре парковать автомобили и передвигаться пешком безопаснее вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Также спасатели напомнили, что во время грозы опасно находиться возле водоемов, купаться или рыбачить.

Как ранее писал сайт kp.ru, Гидрометцентр России пообещал, что в Москве в июле погода впишется в рамки климатической нормы. По средней температуре этот месяц будет чуть теплее, чем обычно - примерно на полградуса. Однако в ближайшие дни ожидается небольшое похолодание до +19...+21 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU