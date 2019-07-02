Британку выгнали из самолета за слишком глубокое декольте

СЕГОДНЯ 00:40 2019-07-02T00:42:00+03:00

В авиакомпании EasyJet утверждают, что вывели женщину из салона за грубое поведение

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Гражданка Великобритании 31-летняя Гарриет Осборн была вынуждена провести ночь на полу аэропорта Малаги после того, как ее ссадили с рейса в Лондон за слишком откровенный наряд. Стюардессы не захотели пускать в салон самолета женщину, на которой была черная гипюровая блузка с глубоким декольте, надетая прямо на голое тело.

Осборн пояснила, что, хоть и не была в бюстгальтере, соски она прикрыла оборками блузки, которые зафиксировала специальным скотчем. Однако сотрудники авиакомпании EasyJet попросили ее надеть что-нибудь поверх ее откровенного наряда.

Гарриет Осборн надела в полет до Лондона прозрачную блузу с глубоким декольтеФото: СОЦСЕТИ

"Экипаж вел себя ужасно, они заставили меня чувствовать себя дешевкой. Эта стюардесса встала перед самолетом и заявила, что меня не пустят в этой блузке. Она сказала мне: "О, нет, отойди в сторону", и попыталась прикрыть меня своими руками".

Гариет назвала инцидент сесксистской выходкой. Она смогла вылететь домой лишь на следующий день, купив билет на другой рейс, передает The Sun.

В пресс-службе авиаперевозчика настаивают на том, что не пустили женщину в салон из-за грубого поведения. Там отметили, что пассажирка резко отреагировала на просьбу экипажа прикрыться. Женщина хоть и согласилась надеть кофту, но продолжила ругаться со стюардессами.

"Наши сотрудники обучены оценивать все ситуации и действовать быстро и адекватно. Мы не терпим оскорбительного или угрожающего поведения по отношению к нашим сотрудникам", - подчеркнули в EasyJet .

ИСТОЧНИК KP.RU