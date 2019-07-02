2019-07-02T01:04:30+03:00
В мире

Полиция Гонконга восстановила контроль над зданием парламента автономии

Территория Законодательного совета полностью очищена от демонстрантов
Юлия ДИВЕЕВА
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ОМОН очистил здание Законодательного совета Гонконга от протестующихОМОН очистил здание Законодательного совета Гонконга от протестующихФото: REUTERS
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Полиция взяла под контроль здание парламента Гонконга. Сейчас внутри находятся лишь сотрудники правоохранительных органов и представители СМИ.

Как сообщает South China Morning Post, территория Законодательного совета автономии очищена от протестующих. Демонстранты отступили к Центральному району города.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что участники протестных акций в Гонконге после нескольких попыток прорвались в здание местного законодательного собрания и расписали зал заседаний граффити. Большая их часть это лозунги.

Полиция предпочла не мешать митингующим проникнуть в здание, чтобы избежать столкновений. До этого все депутаты и сотрудники парламента покинули здание. Вскоре правоохранительные органы начали операцию по зачистке района от демонстрантов.

Напомним, что протесты в Гонконге проходят из-за закона об экстрадиции. МИД РФ призвал россиян избегать мест проведения акций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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