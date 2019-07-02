Климкин назвал "эмоциональной историей" свой конфликт с Зеленским
Конфликт министра иностранных дел Украины Павла Климкина с президентом Владимиром Зеленским "не столько содержательная, как эмоциональная" история. Такое мнение высказал сам глава украинского МИДа.
"Это история не столько содержательная, как эмоциональная. А почему так случилось, это вопрос не к нам", - сказал Климкин агентству "Украинские новости".
Как сообщал сайт kp.ru, в своем интервью Климкин объявил, что уйдет в отпуск, не дожидаясь решения Верховной рады о своей отставке. Отдыхать министр начнет с 3-го июля. Исполняющим обязанности главы МИД он предлагает назначить своего заместителя Елену Зеркаль.
Напомним, 1 июля Зеленский публично отчитал Климкина за несогласованный ответ на ноту МИД России по задержанным в Керченском проливе украинским морякам. Глава Незалежной потребовал у премьер-министра Владимира Гройсманапривлечь министра дисциплинарной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU
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