2019-07-02T04:21:05+03:00
Политика

Климкин назвал "эмоциональной историей" свой конфликт с Зеленским

Глава МИД ранее сообщил, что уйдет в отпуск
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Глава МИД Украины Павел КлимкинГлава МИД Украины Павел КлимкинФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Конфликт министра иностранных дел Украины Павла Климкина с президентом Владимиром Зеленским "не столько содержательная, как эмоциональная" история. Такое мнение высказал сам глава украинского МИДа.

"Это история не столько содержательная, как эмоциональная. А почему так случилось, это вопрос не к нам", - сказал Климкин агентству "Украинские новости".

Как сообщал сайт kp.ru, в своем интервью Климкин объявил, что уйдет в отпуск, не дожидаясь решения Верховной рады о своей отставке. Отдыхать министр начнет с 3-го июля. Исполняющим обязанности главы МИД он предлагает назначить своего заместителя Елену Зеркаль.

Напомним, 1 июля Зеленский публично отчитал Климкина за несогласованный ответ на ноту МИД России по задержанным в Керченском проливе украинским морякам. Глава Незалежной потребовал у премьер-министра Владимира Гройсманапривлечь министра дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сосо Павлиашвили вступился за Нино Катамадзе
Минздрав предложил проверять студентов на наркотики
В Москве таксист отравил и ограбил мужчину
США продолжат давить на Иран до изменения политики Тегерана по ядерному оружию
CNBC: разведка США не верит, что Россия выпустит более 60 комплексов "Авангард"
Турция обдумывает покупку российских истребителей взамен американских F-35
Полиция Гонконга восстановила контроль над зданием парламента автономии
Британку выгнали из самолета за слишком глубокое декольте
МЧС предупредил о грозе с дождем и градом в Москве в ближайшие часы
Климкин ушел в отпуск, не дожидаясь решения Рады о его отставке
Взрыв прогремел на детской площадке под Днепром
Иран готов вернуться к выполнению обязанностей по ядерной сделке, если страны-участники выполнят свои
Тегеран пригрозил уничтожить Израиль в случае атаки США
Наводнение в Иркутской области унесло жизни 14 человек
Страны ОПЕК спустя пять часов обсуждения согласовали проект хартии бессрочного сотрудничества с "не ОПЕК"
В Лондоне из самолета выпало тело безбилетника
Жаров рассказал, зачем России система устойчивости Рунета
Украина изменила план учений Sea Breeze – 2019 из-за действий России
Исторический центр Венеции станет платным с 2020 года